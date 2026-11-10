قاليباف: قائد الثورة أمر بجعل العلاقات مع الصين أولوية في السياسة الخارجية الإيرانية

قال رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف “في أول لقاء رسمي بين فخامة الرئيس والمرشد الأعلى للثورة طُرحت مسألة العلاقات مع الصين كأولوية في السياسة الخارجية الإيرانية”.

واضاف قاليباف الثلاثاء “في لقائه بي والأوامر الخطية التي نقلها إليّ، شدد على هذه المسائل ليس في صورة توصيات عامة أو مجاملات دبلوماسية، بل بطريقة عملية ودقيقة ومركزة تمامًا، وذلك طوال فترة توليّ هذه المسؤولية”.

وتابع قاليباف “أكد على ضرورة ألا يقتصر التفاعل مع القوى الكبرى، وخاصة الصين، على الاتفاقيات الشكلية، بل يجب أن يقوم على إطار متوازن ومستدام قائم على المصالح المشتركة والإنجازات الملموسة”.

المصدر: وكالة فارس