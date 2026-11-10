الثلاثاء   
   10 11 2026   
   29 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 23:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    قاليباف: قائد الثورة أمر بجعل العلاقات مع الصين أولوية في السياسة الخارجية الإيرانية

      قال رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف “في أول لقاء رسمي بين فخامة الرئيس والمرشد الأعلى للثورة طُرحت مسألة العلاقات مع الصين كأولوية في السياسة الخارجية الإيرانية”.

      واضاف قاليباف الثلاثاء “في لقائه بي والأوامر الخطية التي نقلها إليّ، شدد على هذه المسائل ليس في صورة توصيات عامة أو مجاملات دبلوماسية، بل بطريقة عملية ودقيقة ومركزة تمامًا، وذلك طوال فترة توليّ هذه المسؤولية”.

      وتابع قاليباف “أكد على ضرورة ألا يقتصر التفاعل مع القوى الكبرى، وخاصة الصين، على الاتفاقيات الشكلية، بل يجب أن يقوم على إطار متوازن ومستدام قائم على المصالح المشتركة والإنجازات الملموسة”.

      المصدر: وكالة فارس

      مواضيع ذات صلة

      قاليباف: ما دامت واشنطن لا تتخلّى عن عقلية “إسرائيل أولا” فإنها مع حلفائها يندفعون بسرعة نحو مرحلة مظلمة

      قاليباف: ما دامت واشنطن لا تتخلّى عن عقلية “إسرائيل أولا” فإنها مع حلفائها يندفعون بسرعة نحو مرحلة مظلمة

      نصيحة من قاليبالف الى الحكومات والشركات في المنطقة..

      نصيحة من قاليبالف الى الحكومات والشركات في المنطقة..

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 25\5\2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 25\5\2026