بحرية حرس الثورة تعلن انفجار ناقلة نفط ثالثة إثر اصطدامها بلغم في مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية انفجار ناقلة نفط ثالثة، وصفتها بأنها «مخالفة»، إثر اصطدامها بلغم بحري بعد ظهر اليوم، أثناء سلوكها مسارًا غير مسموح به في مضيق هرمز.

وقالت، في بيان، إن الناقلة اشتعلت في المنطقة الواقعة شرقي المضيق، وإن الدخان الناجم عن الانفجار والحريق غطّى سماء مضيق هرمز.

وأضافت أنه بعد تدمير الأنظمة الرادارية وأنظمة المساعدة الملاحية الساحلية التابعة للجيش الأمريكي، الذي وصفته بأنه «هارب»، في جنوب المضيق، تحاول ناقلات النفط العبور عبر مسار وصفته بأنه «غير قانوني»، متحمّلةً مخاطر تفوق بأضعاف ما كانت عليه سابقًا.

وأرجعت اصطدام هذه الناقلات بالألغام البحرية إلى محاولاتها العبور عبر مسارات وصفتها بأنها «خطرة وغير قانونية».

المصدر: موقع المنار