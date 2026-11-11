استمرار حرائق الناقلات في الشرق الأوسط رغم آمال التهدئة

رغم رهانات الأسواق على تراجع حدة التوتر في الحرب ضد إيران، ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية أدلة جديدة على استهداف ناقلات في مضيق هرمز ومرافق بنى تحتية للطاقة في الشرق الأوسط.

وتراجعت أسعار النفط الثلاثاء ​إلى أدنى مستوياتها في شهرين بعدما قلل مسؤولون أمريكيون من الحاجة إلى شن عمل عسكري آخر ‌على إيران. وأشار محللون إلى لهجة أكثر تصالحية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

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وأظهرت بيانات صادرة عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عدم وجود مؤشرات تذكر على تراجع حدة الهجمات في نوفمبر تشرين ​الثاني، بعد استهداف 37 سفينة في أكتوبر تشرين الأول، وهو أعلى عدد شهري منذ بدء الحرب.

وأظهرت مقاطع ​مصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد .ناقلة المنتجات النفطية (نافيج8 ميسي) ⁠التي ترفع علم سنغافورة وهي مشتعلة قرب ساحل عُمان. وأظهرت أيضا صورة التقطها القمر الصناعي الأوروبي (كوبرنيكوس سنتينل-2) في اليوم ​نفسه سحابة كبيرة من الدخان الأسود في الموقع ذاته.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري إن الناقلة ​كانت واحدة من ثلاث استُهدفت يوم الأحد بسبب استخدامها “مسارات غير مصرح بها” عبر المضيق.

وتدير السفينة شركة نافيج8، التي تمتلك شركة أدنوك للإمداد والخدمات حصة الأغلبية فيها. ولم ترد الشركتان على طلبات من رويترز للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وتعرضت بنية تحتية للطاقة ومرافق لهجمات أيضا في مواقع أخرى بالمنطقة. واستُهدفت مواقع ​من بينها مكاتب تابعة لشركة ​أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط ⁠في العالم. وأظهرت مقاطع تحققت منها رويترز أضرارا في مبنى إداري تابع لأرامكو بالرياض عقب غارات صاروخية أعلن انصار الله في اليمن مسؤوليتهم عنها في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت وزارة الطاقة ​السعودية إن مبنى تابعا لأرامكو في الرياض استُهدف في هجوم دون وقوع إصابات أو وفيات.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية أن المنطقة شهدت 130 واقعة، معظمها هجمات، منذ بدء الصراع في اليوم الأخير من فبراير شباط.

وذكرت أيضا هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أن ناقلة ⁠أخرى ​تعرضت لهجوم شمال شرقي ليما في سلطنة عُمان، دون تحديد مصدر الهجوم.

وقالت ​بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان إن ٣ ناقلات اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في “مسار غير مصرح به” في مضيق هرمز