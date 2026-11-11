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    دولي

    إيداع 12 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلية في حساب أمريكي

      استمرارًا لنهب الحكومة الأمريكية للممتلكات والموارد الفنزويلية، وردت أنباء عن إيداع مليارات الدولارات من عائدات النفط الفنزويلية في حساب واشنطن.

      ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، استنادًا إلى تقرير سري، أن 12.26 مليار دولار من عائدات تصدير الموارد الطبيعية الفنزويلية، وخاصة النفط، أُودعت في حساب أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

      وتزعم الصحيفة أن هذا الإجراء اتُخذ لتعزيز العملة الفنزويلية من خلال بيع العملات الأجنبية في مزاد علني في البنوك التجارية الفنزويلية.

      كما يُزعم أن حوالي 130 مليون دولار من هذا المبلغ أُنفقت على سداد ديون الحكومة الفنزويلية الخارجية

      المصدر: وكالات

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