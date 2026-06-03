قاليباف: زمن تهديد إيران دون تكلفة انتهى.. الإمام الخميني علّمنا ألا نتراجع أمام الهيمنة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، أن الشعب الإيراني أثبت من خلال مواجهته لأميركا والكيان الصهيوني أن مرحلة توجيه التهديدات إلى إيران دون تحمل عواقبها قد انتهت، مشددا على أن أي اعتداء سيُواجه برد حازم ومتناسب يبعث على الندم.

جاء ذلك في رسالة أصدرها بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام روح الله الخميني (قدس سره)، الموافق للرابع عشر من خرداد، حيث اعتبر أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد العهد مع مبادئ الثورة الإسلامية واستذكار القيم التي أرساها مؤسسها.

وقال قاليباف إن شهر خرداد (الشهر الثالث من السنة الشمسية) يحتل مكانة خاصة في تاريخ إيران، إذ شهد انطلاق نهضة الإمام الخميني (رض) التي أسهمت في إيقاظ الأمة الإسلامية الإيرانية، كما يوافق ذكرى رحيله، إلى جانب بداية تولي الشهيد القائد آية الله السيد علي خامنئي للثورة الإسلامية.

وأشار إلى أن إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض) هذا العام يتزامن مع غياب قائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله السيد علي خامنئي، “القائد الحكيم والشجاع والمجاهد”، مؤكدا أن استشهاده شكّل خسارة كبيرة للشعب الإيراني والأمة الإسلامية، لكنه أظهر في الوقت نفسه متانة أسس الثورة الإسلامية وقوة الشعب الإيراني.

وأضاف أن القائد الشهيد آية الله خامنئي أصبح بدمه، امتدادا لنهج الإمام الخميني الراحل وضامنا لاستمرار مسيرته، وحاملا لراية العزة والاستقلال والمقاومة للأجيال المقبلة.

وفي رسالته، أعلن قاليباف تجديد البيعة لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية تواصل مسيرة التقدم والعزة والاقتدار بالاستناد إلى مبدأ ولاية الفقيه، الذي أكد بأنه امتداد لولاية الرسول الأعظم (ص) والأئمة الأطهار (ع) .

وأوضح أن العالم يشهد اليوم على القدرات العسكرية الإيرانية، وعلى ما حققته البلاد من إنجازات علمية وتكنولوجية، إلى جانب الحضور الشعبي الواعي في مختلف الساحات.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن الإمام الخميني (رض) رسّخ في وجدان الشعب الإيراني قيم الاستقلال ومواجهة الاستكبار والشجاعة في مواجهة القوى الكبرى والتوكل على الله، كما شدد على أهمية الارتباط بالشعب وخدمته، مستشهدا بوصايا الإمام للمسؤولين بضرورة كسب ثقة المواطنين وتعزيز مكانتهم بين أبناء المجتمع.

وأشار قاليباف إلى أن الإمام الخميني كان يؤكد دائما على استقلال إيران وعزتها، ويعتبر الولايات المتحدة “الشيطان الأكبر” وعدوا لإيران وشعبها، مستذكراً مواقفه وتصريحاته بشأن مواجهة الهيمنة الأمريكية.

وأضاف أن الإمام الخميني علّم الإيرانيين عدم التراجع أمام الضغوط والهيمنة، معتبرا أن الشعب الإيراني أثبت اليوم، مستلهما من هذا النهج، أن زمن تهديد إيران دون تكلفة قد ولّى، وأن أي اعتداء أو تجاوز سيُقابل برد قاطع ورادع ومتناسب.

وأكد قاليباف أن رحيل الإمام الخميني وإستشهاد آية الله خامنئي لا يعني غياب نهجهما، مشيرا إلى أن ملايين الإيرانيين ما زالوا يحملون أفكارهما ويدافعون عن مبادئ الثورة الإسلامية في مختلف الميادين، سواء في الدفاع عن البلاد أو في مسارات البناء والتنمية والتقدم.

وفي ختام رسالته، شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن أعضاء المجلس يعتبرون أنفسهم ملتزمين بالسير على نهج قادة الثورة الإسلامية، وبذل كل الجهود لمعالجة مشكلات المواطنين وتعزيز مكانة إيران وتحقيق الأهداف العليا للثورة، معربا عن أمله في أن تؤدي جهود المسؤولين إلى صون تضحيات الشهداء وتحقيق تطلعات الشعب الإيراني.

المصدر: قناة العالم