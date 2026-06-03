تمديد احتجاز لاعبة من المنتخب الفلسطيني للسيدات بعد استدعائها للتحقيق في القدس

مدّدت السلطات الإسرائيلية احتجاز لاعبة المنتخب الفلسطيني للسيدات لكرة القدم، بعد استدعائها للتحقيق في أحد مراكزها في القدس المحتلة، وفق ما أفادت الشرطة لوكالة فرانس برس.

وردّاً على سؤال حول تمديد احتجاز اللاعبة رند حلواني (20 عاماً)، قالت الشرطة الإسرائيلية إن توقيفها جاء على خلفية واقعة أُلقيت فيها أغراض من سطح أحد المباني باتجاه متظاهرين في القدس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وجاء في بيان الشرطة: “أوقف عناصر الشرطة مشتبهاً بهما (رجل وامرأة) يبلغان 18 و20 عاماً، وهما من سكان القدس، ويُشتبه في أنهما الشخصان اللذان تم تصويرهما أثناء إلقائهما أغراضاً على متظاهرين”.

وذكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن الشرطة الإسرائيلية “اعتقلت اللاعبة في المنتخب الوطني للسيدات رند حلواني (20 عاماً)” بعد استدعائها إلى مركز شرطة تلبيوت غرب القدس.

وأفاد المكتب الإعلامي لمحافظة القدس، التي تتخذ من بلدة الرام شمال القدس مقراً لها، بأن حلواني استدعيت الثلاثاء للتحقيق، “قبل أن تعتقلها سلطات الاحتلال وتحيلها إلى المحكمة التي قرّرت تمديد اعتقالها” حتى يوم الجمعة المقبل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أوقف الثلاثاء أيضاً اللاعبة السابقة في المنتخب الوطني والطالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت نتالي أبو دية (21 عاماً)، عقب مداهمة مكان سكنها شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد اتحاد الكرة والجامعة.

كما أفادت جامعة بيرزيت في بيان الثلاثاء باعتقال الجيش الإسرائيلي الطالبتين جولان أبو عواد وسما صافي، إضافة إلى الخريجة ليلى نائل خليل.

وقال الجيش في بيان في وقت سابق الثلاثاء إن الشابات الأربع “مشتبه بهن، وجرى توقيفهن بعد قيامهن بالترويج لأنشطة إرهابية معادية والانخراط في أنشطة أخرى مرتبطة بالإرهاب”.

من جهته، قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان الأربعاء إن اعتقال اللاعبتين حلواني وأبو دية “انتهاك صارخ لكل القيم التي تقوم عليها الرياضة، وللقوانين والمواثيق الدولية”.

وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باتخاذ “إجراءات ملموسة وفورية على الساحة الكروية لمحاسبة هذه الانتهاكات، بما ينسجم مع اللوائح التي يُفترض تطبيقها على الجميع دون استثناء”.

كما طالب مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة عماد حداد السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن أبو دية، مشيراً في بيان إلى أنها عضو في كنيسة الإصلاح في بيت جالا.

وقال حداد: “نحن في غاية الانزعاج إزاء الواقع الذي تجد فيه نتالي نفسها الآن بين آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من دون توجيه تهمة أو محاكمة”.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلات في السجون الإسرائيلية إلى 89 معتقلة، من بينهن ثلاث طفلات وثلاث حوامل ومريضتان بالسرطان، مشيراً إلى أن “غالبيتهن محتجزات في سجن الدامون” في حيفا شمالي إسرائيل.

وأضاف النادي في بيان أن “الأسيرات يتعرضن لظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع والجرائم الطبية والعزل والاعتداءات والتفتيش المهين، إلى جانب الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، حيث تضطر بعضهن إلى النوم على الأرض”.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها أكثر من 9400 فلسطيني، وفق أرقام نادي الأسير الفلسطيني عشية عيد الأضحى أواخر الشهر الماضي.

المصدر: أ.ف.ب.