“مستشفى الحريري” تستنكر الاعتداءات الاسرائيلية على مستشفيات الجنوب وتدعو لوقفة تضامنية

أعلنت “الأُسرة الطبية والتمريضية والإدارية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي” في بيان له الاربعاء “انها تتابع ببالغ القلق والغضب سلسلة الإعتداءات والتهديدات السافرة التي تطاول القطاع الصحي والإستشفائي في جنوب لبنان الصامد والتي كان آخرها التهديد المستنكر والهمجي الذي استهدف مستشفى تبنين الحكومي الذي يعتبر الملاذ الصحي الأخير للأهالي الصامدين في قرى المواجهة”.

ودعا البيان “أسرة المستشفى من أطباء وعاملين إلى وقفة تضامنية للتنديد بالإرهاب النفسي والعدوان العسكري المباشر على مستشفيات الجنوب والعاملين الصحيين وبخاصة فرق الإسعاف، في العاشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس، في مستشفى رفيق الحريري الحكومي – القاعة العامة، أمام الاستعلامات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام