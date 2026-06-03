الأربعاء   
   03 06 2026   
   17 ذو الحجة 1447   
   بيروت 23:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “مستشفى الحريري” تستنكر الاعتداءات الاسرائيلية على مستشفيات الجنوب وتدعو لوقفة تضامنية

      أعلنت “الأُسرة الطبية والتمريضية والإدارية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي” في بيان له الاربعاء “انها تتابع ببالغ القلق والغضب سلسلة الإعتداءات والتهديدات السافرة التي تطاول القطاع الصحي والإستشفائي في جنوب لبنان الصامد والتي كان آخرها التهديد المستنكر والهمجي الذي استهدف مستشفى تبنين الحكومي الذي يعتبر الملاذ الصحي الأخير للأهالي الصامدين في قرى المواجهة”.

      ودعا البيان “أسرة المستشفى من أطباء وعاملين إلى وقفة تضامنية للتنديد بالإرهاب النفسي والعدوان العسكري المباشر على مستشفيات الجنوب والعاملين الصحيين وبخاصة فرق الإسعاف، في العاشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس، في مستشفى رفيق الحريري الحكومي – القاعة العامة، أمام الاستعلامات”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      بالفيديو | العدو الاسرائيلي يستهدف مسعفين في زبدين جنوب لبنان

      بالفيديو | العدو الاسرائيلي يستهدف مسعفين في زبدين جنوب لبنان

      “مستشفى تبنين”: نستنكر المزاعم الاسرائيلية وعلى الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية اتخاذ كل ما يلزم لحمايتنا

      “مستشفى تبنين”: نستنكر المزاعم الاسرائيلية وعلى الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية اتخاذ كل ما يلزم لحمايتنا

      تحديث الحصيلة الإجمالية للعدوان: 3516 شهيدا و 10674 جريحا

      تحديث الحصيلة الإجمالية للعدوان: 3516 شهيدا و 10674 جريحا