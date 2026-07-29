الأربعاء   
   29 07 2026   
   14 صفر 1448   
   بيروت 14:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس الأركان في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري: لا تحرك في مضيق هرمز دون إذن من إيران

      مواضيع ذات صلة

      وزير العمل من بعبدا : تنظيم العمالة الأجنبية في الأفران وتشكيل مجلس إدارة جديد للضمان قريبًا

      وزير العمل من بعبدا : تنظيم العمالة الأجنبية في الأفران وتشكيل مجلس إدارة جديد للضمان قريبًا

      بري بحث مع بو صعب في الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية

      بري بحث مع بو صعب في الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية

      العامري يدين الاعتداء الآثم على مقرات الحشد الشعبي: هذا السلوك يفرض إعادة تقييم شاملة لمجمل العلاقات والاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة

      العامري يدين الاعتداء الآثم على مقرات الحشد الشعبي: هذا السلوك يفرض إعادة تقييم شاملة لمجمل العلاقات والاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة