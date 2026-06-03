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   03 06 2026   
   17 ذو الحجة 1447   
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    عراقجي: قواتنا المسلحة مستعدة لإستئناف الحرب وضرب “إسرائيل” في أي لحظة اذا اعتدت على بيروت والضغط الايراني هو من منع الهجوم على بيروت عبر فرض ذلك على اميركا والتي بدورها ألزمت العدو الاسرائيلي

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