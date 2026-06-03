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   03 06 2026   
   17 ذو الحجة 1447   
   بيروت 23:02
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    عراقجي: أكدتُ لكل من اتصلتُ بهم إن نتيجة العدوان على بيروت ستكون عودة الحرب وعندما وصل الأمر بالعدو بأن همَّ بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت اتخذنا موقفاً قاطعاً والقوات المسلحة استعدت للرد

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