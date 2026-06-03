عراقجي: أكدتُ لكل من اتصلتُ بهم إن نتيجة العدوان على بيروت ستكون عودة الحرب وعندما وصل الأمر بالعدو بأن همَّ بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت اتخذنا موقفاً قاطعاً والقوات المسلحة استعدت للرد