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    عربي وإقليمي

    بالفيديو | الجيش الإيراني: استهداف مركز قيادة وسيطرة تابع للجيش الأميركي في بحر عُمان

      أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني أنها استهدفت مركز قيادة وسيطرة يُدير، وفق وصفها، الأعمال العدائية التي ينفذها الجيش الأميركي ضد إيران.

      وقالت القوات البحرية، في بيان، إنه “قبل ساعات، وفي أعقاب الأعمال العدائية وانتهاك قواعد مضيق هرمز والاعتداء على السفن التجارية الإيرانية في بحر عُمان من قبل الجيش الأميركي، قامت القوات البحرية لجيش جمهورية إيران الإسلامية، فور تحديد مصدر هذه الأعمال، باستهداف مركز القيادة والسيطرة المسؤول عنها، والمتمركز على متن مدمرة أميركية كانت تحاول الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية في بحر عُمان”.

      وأضاف البيان أن القوات البحرية تتابع، بحسب تعبيرها، “تحركات العدو الأميركي – الإسرائيلي”، مؤكدة أنها “سترد بأشد صورة ممكنة على أي اعتداء، وستتصدى لأي عمل عدائي في أسرع وقت ممكن”.

      المصدر: موقع المنار

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