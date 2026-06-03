إصدار أول بيان بخصوص مراسم تشييع القائد الشهيد آية الله علي خامنئي

أكدت لجنة إحياء ذكرى العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد، سماحة آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي، أن الجهات المعنية والمجموعات الشعبية تواصل التحضيرات والتخطيطات اللازمة لإقامة مراسم الوداع والتشييع والتدفين، مشددة على أن ما يتم تداوله من إشاعات وتكهنات إعلامية حول هذا الملف لا يستند إلى أي معلومات رسمية.

وفي بيانها الأول، الصادر الأربعاء، أوضحت اللجنة أن الأجهزة المسؤولة تتابع بصورة متواصلة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمراسم المرتقبة، داعية إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها كمصدر وحيد للمعلومات المتعلقة بهذا الحدث.

واستهلت اللجنة بيانها بتقديم التهاني بمناسبة عيد الغدير، وإحياء الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام روح الله الخميني (رض)، متوجهة بالتحية إلى الشعب الإيراني وأحرار العالم ومحبي قائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي.

وجاء في البيان أن “الأجهزة المسؤولة والمجموعات الشعبية تتابع التخطيطات اللازمة لإقامة مراسم الوداع والتشييع والتدفين للإمام المجاهد الشهيد، وبناء على ذلك فإن الإشاعات وبعض التكهنات الإعلامية المتداولة لا اعتبار لها”.

وأضافت اللجنة أن البرامج التفصيلية والإجراءات الإعلامية وكافة المعلومات المتعلقة بمراسم التشييع والوداع والتدفين سيتم الإعلان عنها تباعاً من خلال البيانات اللاحقة التي ستصدر عن لجنة إحياء ذكرى العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى الخامنئي.

وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن تفاصيل هذا الحدث ستُعلن رسميا في الوقت المناسب، داعية وسائل الإعلام والجمهور إلى متابعة البيانات الرسمية وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثقة أو الشائعات المتداولة.

المصدر: قناة العالم