الاحتلال يقصف وينفذ عمليات نسف في قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ234 تواليا، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف شرقي القطاع.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق شرقي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة سواحل مدينة غزة، وكذلك قبالة خان يونس رافق ذلك إطلاق قنابل إنارة.

في حين أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس ووسطها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في آخر احضائية لها، ارتفاع إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 929 شهيدًا، إلى جانب 2811 إصابة، إضافة إلى انتشال 781 جثمانًا من مناطق مختلفة في القطاع.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72 ألفًا و938 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 172 ألفًا و919 مصابًا. وجاءت الزيادة في العدد الإجمالي بعد إضافة عدد 112 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية شهر مايو.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام