الأمن القومي البرلمانية: الحصار البحري على إيران سينتهي بالتفاوض أو بالقوة

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم رضائي أن الحصار البحري المفروض على إيران سينتهي إما عبر التفاوض أو من خلال القوة، مشدداً على أن طهران تفضل المسار الدبلوماسي لكنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء.

وأوضح رضائي أن على الولايات المتحدة تقديم تنازلات إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق، معتبراً أنها باتت في موقع أضعف مما كانت عليه سابقاً، مؤكداً في الوقت نفسه أن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية لا يزال قائماً وأن إيران مستعدة لأي تطور.

وأشار إلى أن بلاده لا ترحب بالعودة إلى الحرب، إلا أنها سترد بقوة إذا فُرضت عليها، مؤكداً أن إيران متمسكة بمواقفها سواء على طاولة المفاوضات أو في الميدان لتحقيق أهدافها.

ولفت رضائي إلى أن من أبرز الثوابت الإيرانية في أي مفاوضات: دفع التعويضات، وإنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، ورفع العقوبات، وسحب القوات الأميركية من المنطقة.

وأضاف أن المفاوضات تشهد تقدماً، لكنه دعا إلى الحذر بسبب استمرار احتمالات التصعيد، معتبراً أن التناقض في المواقف الأميركية يشكل أحد أبرز العوائق أمام التوصل إلى اتفاق نهائي.

وشدد رضائي على أن “إسرائيل” تسعى إلى استمرار الحرب في لبنان، مؤكداً أن إيران تقف إلى جانب لبنان والمقاومة وتدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

المصدر: قناة العالم