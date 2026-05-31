    تقارير مصورة | جورج عبدالله: المقاومة ركيزة الهوية الوطنية ووحدة لبنان

    أكد المناضل جورج عبدالله خلال لقاء حواري نظمته الندوة الشمالية في مدينة طرابلس أن المقاومة تشكل الركيزة الأساسية للهوية الوطنية اللبنانية، مشدداً على أن أي نضال خارج هذا الإطار لا يمكن اعتباره نضالاً وطنياً حقيقياً.

    واعتبر عبدالله أن التطبيع مع العدو الصهيوني يستهدف القضية الفلسطينية بشكل مباشر، مؤكداً أن التضحيات اللبنانية والفلسطينية المشتركة كرّست هوية لبنان النضالية ورسّخت خيار المقاومة باعتباره نهجاً ثابتاً يعزز الوحدة الوطنية والانتماء العربي.

    وأشار إلى أن الحفاظ على هذه الثوابت الوطنية يشكل ضمانة لوحدة لبنان وتماسكه في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

