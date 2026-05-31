اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان يدين العدوان على النبطية

دان اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي استهدف مدينة النبطية وبلدات جبشيت وأنصار وكفرجوز وميفدون وأرنون وكفرتبنيت ودير الزهراني والعيشية، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين والمسعفين، وإلى تدمير واسع طال المنازل والمحال التجارية والمؤسسات الاقتصادية والمرافق الصحية والخدماتية.

وقال في بيان: “إن استهداف المسعفين والطواقم الإسعافية، وما لحق بمستشفى النجدة اللبنانية ومحيط مستشفى الشيخ راغب حرب من أضرار، يشكل جريمة موصوفة وانتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويؤكد أن العدو يواصل سياسة الإرهاب المنظم ضد المدنيين والبنى التحتية في لبنان”.

ولفت الى ان “الاستهداف المتعمد للمحال التجارية والأسواق والمؤسسات الاقتصادية في مدينة النبطية ومحيطها لا يندرج فقط في إطار الاعتداء على الممتلكات، بل يشكل عدواناً يستهدف لقمة عيش المواطنين ومصادر رزقهم، ويرقى إلى مستوى الإبادة الاقتصادية الممنهجة”.

وحيا صمود أبناء الجنوب وتمسكهم بأرضهم وخياراتهم الوطنية، مطالبا السلطة بالدفاع عن لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم صمودهم وحماية القطاع التجاري من آثار هذه الإبادة الاقتصادية الممنهجة.

كما دعا الهيئات النقابية والاقتصادية والتجارية العربية والدولية إلى إدانة هذه الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، والضغط من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام