شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على دير الزهراني والقصيبة والشرقية

تعرضت بلدة دير الزهراني بعيد منتصف ليل السبت – الأحد لسلسلة غارات جوية شنها الطيران الحربي المعادي واستهدفت حي العرب القريب من مبنى البلدية، ما أدى إلى ارتكاب مجزرة سقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى من عشيرة الكريدين، بعدما دُمرت المنازل فوق قاطنيها.

وفي بلدة القصيبة، استهدفت طائرة مسيّرة معادية دراجة نارية، ما أسفر عن إصابة سوريين اثنين، أعقبها تنفيذ غارة للطيران الحربي على البلدة. كما شنت مسيّرة معادية غارة على محيط المعرض الأوروبي على أوتوستراد حبوش – الزهراني.

وفي بلدة الشرقية، نفذت مسيّرة معادية غارة أدت إلى إصابة سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية.

كما تعرضت بلدة يحمر الشقيف قرابة التاسعة والنصف صباحاً لغارة شنها الطيران الحربي المعادي.

وفي موازاة ذلك، قصفت مدفعية العدو بعنف وبشكل مركز، منذ بعيد منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، بلدات حبوش وجبشيت وكفررمان وكفرجوز.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام