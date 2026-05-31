الاحتلال يشنّ حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في محافظات الخليل وطولكرم ونابلس وقلقيلية وجنين وبيت لحم وأريحا، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات للمواطنين، إلى جانب اعتداءات على الأهالي وممتلكاتهم.

ففي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي العروب والفوار شمال وجنوب المحافظة، ونفذت عمليات دهم للمنازل، كما اقتحمت قرية الريحية جنوب الخليل، واعتقلت شابًا بعد مداهمة منزله في قرية سوسيا بمسافر يطا، فيما داهمت منازل ونشطاء في خربة أم الخير.

كما اعتدى جنود الاحتلال على سائق مركبة أجرة في قرية خرسا جنوب دورا.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بلعا وعلار وعتيل وصيدا، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة. واعتقلت الشابين عبادة مراد شديد وخالد موفق عسراوي، ثم اعتقلت المحامي أحمد حسين والشاب أسعد زيادة خلال اقتحام بلدة علار، فيما داهمت عددًا من المنازل في عتيل وصيدا.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز عورتا، كما اقتحمت قرية مادما جنوب المدينة، وداهمت منازل المواطنين. وشهد مخيم عسكر الجديد شرق نابلس اقتحامًا لقوات الاحتلال، فيما صدمت آلية عسكرية إسرائيلية مركبة فلسطينية في منطقة جبل بئر قوزا ببلدة بيتا جنوب المدينة.

وفي حادثة أخرى، أقدم مستوطنون على سرقة عربة بعد تسللهم إلى قرية جالود جنوب نابلس.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وجيوس، ونفذت عمليات دهم للمنازل واعتقالات، حيث اعتقلت عددًا من الشبان في عزون واحتجزت مركبات المواطنين، كما لاحقت أحد الشبان خلال الاقتحام.

أما في محافظة جنين، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل، واعتقلت الشاب أيمن داهود ربايعة عقب مداهمة منزله.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المحافظة، واعتقلت الشابين تامر إبراهيم ديريه ويزن وائل ديريه عقب مداهمة منزليهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، وحاصرت أحد المنازل خلال العملية، وسط استمرار التوتر والتصعيد في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام