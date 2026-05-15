الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة وسط تصعيد القصف وارتفاع أعداد الشهداء

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل استمرار التدهور الإنساني وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 857 شهيداً، إضافة إلى 2486 إصابة، فضلاً عن تسجيل مئات حالات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفاً و744 شهيداً و172 ألفاً و588 إصابة، فيما كشفت دراسة نشرتها مجلة The Lancet Global Health أن عدد الشهداء خلال الأشهر الخمسة عشر الأولى من الحرب تجاوز 75 ألف فلسطيني، وهو رقم يفوق التقديرات المعلنة سابقاً.

ميدانياً، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية على أحياء المدينة الشرقية. كما استهدفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة، وقصفت بالمدفعية مناطق شمال المدينة.

وفي وسط القطاع، سُمعت انفجارات ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمبانٍ شرقي دير البلح، فيما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار استهدفت عدة مناطق خلال الساعات الماضية.

وفي جباليا شمال القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع النزهة، كما استشهد فلسطيني آخر بعد إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة عليه في شارع غزة القديم.

وفي بيت لاهيا، أُصيب مواطن برصاص الاحتلال في منطقة السلاطين، فيما أصيب آخران بقصف إسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرقي خانيونس جنوب القطاع.

المصدر: وكالة شهاب