حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى النكبة: المشروع الصهيوني خطر على الأمة ومقاومته واجب وطني وديني

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة أن الشعب الفلسطيني يواجه تصعيداً مستمراً في العدوان الأميركي – الصهيوني، معتبرة أن المشروع الإسرائيلي لا يستهدف فلسطين وحدها، بل يمتد ليطال دول المنطقة بأكملها في إطار مخططات تهدف إلى فرض الهيمنة والتوسع.

وأشارت الحركة إلى أن تصريحات قادة الاحتلال وما تتضمنه من حديث عن توسيع رقعة السيطرة وطرح ما يسمى “إسرائيل الكبرى” تعكس، بحسب البيان، خطورة المشروع الصهيوني على الأمن القومي العربي والإسلامي، في ظل استمرار العدوان على غزة والضفة الغربية.

ولفت البيان إلى ما وصفه بجرائم الحرب المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، من حصار وقتل واعتقالات وتدمير للبنية التحتية في الضفة وقطاع غزة، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما تناول البيان قضية الأسرى، معتبراً أن ما يتعرضون له من تشريعات وإجراءات هو “سياسة انتقامية” تعكس فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة، إلى جانب استمرار استهداف اللاجئين ومحاولات تقويض عمل وكالة الأونروا وحق العودة.

وشددت الحركة في ختام بيانها على أن المشروع الصهيوني يمر بأزمة وجودية رغم كل ما يرتكبه من جرائم، مؤكدة استمرار خيار المقاومة والجهاد، وداعية شعوب الأمة وأحرار العالم إلى دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمشاريع الاحتلال.

