المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدوّ الاسرائيلي واعتداءاته ضد المدنيين على خطّ الساحل والتي أسفرت عن شهداء وجرحى استهدف مجاهدونا عند السّاعة 19:00 الجمعة ثكنة كريات شمونة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة