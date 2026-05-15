الصحة اللبنانية تدين العدوان الصهيوني على مركز للهيئة الصحية في حاروف وارتقاء مسعفين

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له مساء الجمعة أن “العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر مركز الهيئة الصحية – الدفاع المدني في حاروف قضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص بينهم 3 من المسعفين، وإصابة 22 شخصا بينهم أحد المسعفين بجروح خطرة وتدمير المركز بشكل كامل”.

وقال البيان إن “هذه الجريمة دليل إضافي على النهج الوحشي الذي يعتمده العدو الإسرائيلي المحتل ضاربا بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي، مستغلا صمت المجتمع الدولي لمضاعفة الجرائم بحق الإنسانية”.

واضاف البيان ان “وزارة الصحة العامة تجدد شجبها واستنكارها لهذا المسلسل المتمادي من الاعتداءات مؤكدة أنها مستمرة برفع الصوت ولن تصمت عن كل هذه الاعتداءات الهمجية”.

