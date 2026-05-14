وزارة الصحة تطلق مشروعًا لتعزيز القدرات التشخيصية في الطوارئ

أطلقت وزارة الصحة العامة مشروع تدعيم القدرات التشخيصية في حالات الطوارئ باستخدام التصوير الصوتي عند نقطة الرعاية في المستشفيات الحكومية في لبنان، في إطار تعزيز الجهوزية الطبية وتطوير الخدمات الصحية.

وخلال حفل الإطلاق، سلّم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مدراء ثلاثة مستشفيات حكومية في بيروت وبعبدا وسبلين أجهزة تصوير صوتي، على أن تشمل المرحلة المقبلة توزيع أجهزة إضافية على مستشفيات أخرى.

وأكد ناصر الدين أن “الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز دور المستشفيات الحكومية ورفع جهوزيتها، ولا سيما في حالات الطوارئ”.

