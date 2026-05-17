مندوب روسيا: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا تهتم بالحوار حول الأمن الأوروبي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي أن موسكو لا ترى استعدادا للحوار حول الأمن الأوروبي من جانب المنظمة.

وقال بوليانسكي في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، يوم السبت: “ما ننتظره من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومن السويسريين في هذه المرحلة، هو استئناف حوار أوسع حول أزمة الأمن الأوروبي وأسباب ظهورها، وكيف وصلنا إلى هذا الحد وما يجب أن نفعله من أجل تسوية هذه الأزمة”.

وأعرب عن أسفه لعدم رغبة سويسرا التي تترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذا العام، في إطلاق المناقشات حول هذا الموضوع.

وأضاف أنه “لا يوجد استعداد لهذا الحوار في الاتحاد الأوروبي، وإن السويسريين الذين ربما يشعرون بضرورة هذا الحوار، لكنهم لن يعارضوا نهج الاتحاد الأوروبي، لأنهم سيكونون في هذا الحال على الجانب الآخر وسيواجهون ضربات من جانب الاتحاد الأوروبي”.

وتابع: “ولذلك هم (السويسريون) يقفون معهم ولا ينفصلون عن المعسكر الغربي”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية