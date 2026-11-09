بوليتيكو تكشف خطة فنلندا والنرويج لمهادنة بوتين وقطع الطريق على ترامب

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره درسا على مدى أشهر إمكانية إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، بأن الزعيمين ناقشا بشكل خاص فكرة المكالمة المشتركة مع الكرملين، وخلصا إلى أن من الضروري إعطاء العملية زخماً جديداً قبل استئناف المحادثات في أبوظبي.

وأرجعت المصادر ذلك إلى أن الدول الأوروبية لم تعد تثق بواشنطن في قضية حماية مصالح أوروبا وأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي رفيع المستوى قوله: “من المهم ألا يكون (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب الزعيم الغربي الوحيد الذي يجري حواراً مع بوتين”.

ومن المقرر أن تستمر المفاوضات يومي 10 و11 تشرين الثاني / نوفمبر خلف أبواب مغلقة وستركز على الضمانات الأمنية المتبادلة.

وسيضم الوفد الروسي إلى المفاوضات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ونائبي وزير الخارجية سيرغي ريابكوف وميخائيل غالوزين، وإيغور كوستيوكوف ويوري جيغارلوفسكي ممثلين هيئة الأركان العامة الروسية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد أعلن الأحد أن ممثلي دول أوروبية، بينها فرنسا، سيحضرون إلى أبوظبي.

وقال ممثل الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إن واشنطن تنوي بحث آفاق التسوية مع الشركاء الأوروبيين، وفي حال إحراز تقدم ستوسع صيغة المحادثات بمشاركتهم المباشرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى في 27 تشرين الاول / أكتوبر مكالمة هاتفية مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، بناء على مبادرة من هلسنكي وأوسلو.

المصدر: بوليتيكو