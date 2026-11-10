بلومبرغ: إدارة روسيا لأصول “جابان توباكو” تهدد دخل طوكيو

حذرت وكالة بلومبرغ من أن نقل أصول “جابان توباكو” في روسيا إلى إدارة مؤقتة قد يقلص إيرادات الحكومة اليابانية من توزيعات أرباح الشركة.

وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته الاثنين 9 تشرين الثاني / نوفمبر، أن القرار الروسي يأتي في وقت تسعى فيه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى تنفيذ برنامج سياسي واقتصادي يتطلب إنفاقا حكوميا كبيرا.

وأوضحت أن وزارة المالية اليابانية، أكبر مساهم في “جابان توباكو” بحصة تبلغ نحو 37.55%، تعتمد على توزيعات أرباحها، التي شكلت نحو 44% من إيرادات التوزيعات المتوقعة لصندوق يمول مشروعات صناعية وابتكارية.

وأشارت إلى أن هذه العائدات تمثل نحو 0.1% من الإيرادات الضريبية لليابان، وأن جزءا فقط من أرباح الشركة يأتي من السوق الروسية.

وتزامنت هذه المخاوف مع خسائر حادة لأسهم الشركة، التي تراجعت بأكثر من 30% خلال جلستي الجمعة والاثنين، في هبوط قياسي، لتغلق عند 5269 ينا، مقابل 7769 ينا قبل صدور القرار الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديم بوتين قد أصدر مرسومين يومي 5 و6 نوفمبر، يقضيان بنقل إدارة أصول المجموعة اليابانية في روسيا مؤقتا إلى شركة “بروميشلينيه أكتيفي” (الأصول الصناعية).

وشمل القرار الأول أربع شركات صناعية، قبل توسيعه ليشمل 100% من أسهم “بيريسلافل تباك”، والحصص الكاملة في شركتي “جيه تي آي للمنتجات الصناعية المبتكرة” و”جيه تي آي روسيا”، المملوكتين لشركة JTI Investments Sarl.

وأعلنت “جابان توباكو”، في 9 نوفمبر، أن جميع شركاتها الروسية السبع أصبحت خاضعة للإدارة المؤقتة، مؤكدة استمرار عملياتها ودراسة التداعيات المالية للقرار.

وأوضحت أن السوق الروسية تمثل نحو 10% من إيراداتها و25% من أرباحها التشغيلية المعدلة المتوقعة لعام 2026، فيما بلغت القيمة الدفترية للأصول المرتبطة بعملياتها الروسية نحو 1.5 تريليون ين بنهاية سبتمبر.

من جانبه، أكد المدير العام للشركة الروسية المكلفة بالإدارة المؤقتة، أنطون بيفوفاروف، أن الأولوية تتمثل في ضمان استمرار الإنتاج والحفاظ على العاملين والوفاء بالالتزامات تجاه الشركاء.

واحتجت الحكومة اليابانية على القرار وطالبت موسكو بإلغائه، بينما نفت السفارة الروسية في طوكيو تلقي احتجاج دبلوماسي موجه إليها بشأن القضية.

وتعد “جابان توباكو” من كبرى شركات صناعة التبغ عالميا، وتضم محفظتها في روسيا علامات “وينستون” و”كاميل” و”إل دي” و”سوبراني” و”ميفيوس” و”ريتشموند”، إلى جانب العلامتين الروسيتين “روسكي ستيل” و”بلاي”.

المصدر: روسيا اليوم