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    عربي وإقليمي

    حركة حماس: مجلس السلام يتجاهل مسؤولية الاحتلال عن تعطيل التفاهمات بشأن غزة ويحاول تحميل الضحية تبعات جرائمه

      رفضت حركة حماس” ما ورد في بيان مجلس السلام من تحميل حماس مسؤولية تعطيل خارطة الطريق، ونؤكد أن بيانات الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، حمّلت الاحتلال مسؤولية تقويض تنفيذ المرحلة الثانية، رغم موافقتنا والفصائل على الخارطة”.

      ورفضت في بيان لها” تحويل الكارثة الإنسانية وإدخال المساعدات إلى ورقة ضغط سياسية، ونؤكد أن الاحتلال يواصل منع إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، رغم تضرر عشرات الآلاف من الأسر جراء الفيضانات”.

      واكدت الحركة عن الاستعداد لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، ونرفض إعادة تفسيرها أو فرض شروط جديدة تعرقل الانسحاب الإسرائيلي وتطيل معاناة شعبنا، ونطالب مجلس السلام بتوضيح مسؤوليته عن تعطيل تنفيذ الخطة.

      وطالبت مجلس السلام بإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وفتح المعابر دون شروط، وإعلان جدول زمني لتنفيذ خارطة الطريق، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وحشد التمويل الدولي وبدء التعافي وإعادة الإعمار، ونشر تقرير واضح بشأن التزامات جميع الأطراف.

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