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   28 جمادى الأولى 1448   
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    موقع والاه العبري – أمير بوخبوط: في إيران تُعتبر نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي بمثابة انتقام من البيت الأبيض

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