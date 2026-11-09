السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية يبلغ ارقاماً قياسية

تُظهر إحصاءات وزارة الخزانة الأمريكية انخفاض احتياطيات البلاد بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 279.5 مليون برميل.

وانشئت هذه الاحتياطيات قبل 53 عامًا للسيطرة على تقلبات أسعار النفط العالمية، ولكن جرى سحبها منها على مدار 34 أسبوعًا الماضية منذ الهجوم على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

لطالما انتقد ترامب بايدن لسحبه 180 مليون برميل من هذه الاحتياطيات خلال الحرب الأوكرانية، بينما كان لا يزال هناك 372 مليون برميل متبقية منها.

لكن هذه الاحتياطيات الآن في أدنى مستوياتها خلال 44 عامًا، ولا يفصلها عن أدنى مستوى تشغيلي سوى 29.5 مليون برميل، وسيؤدي سحبها إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في مناجم الملح التي تحتوي على هذه الاحتياطيات.

المصدر: مواقع