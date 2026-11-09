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    تقارير مصورة

    إضراب أساتذة التعليم الثانوي الرسمي يتواصل… واعتصام أمام وزارة التربية احتجاجاً على قرارات تنظيم العمل

    بالتزامن مع استمرار إضرابها المفتوح، دعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى تنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي صباح غد، احتجاجاً على قرارات الوزارة المتعلقة بتنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية، ولا سيما البنود الخاصة بتشعيب الصفوف واحتساب ساعات النظارة.

    وعشية الاعتصام، عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مؤتمراً صحافياً، استغربت فيه لجوء الرابطة إلى الإضراب المفتوح، موضحةً حيثيات القرارات المتعلقة بتشعيب الصفوف وساعات النظارة، ومؤكدةً انفتاح الوزارة على الحوار بما يصبّ في مصلحة الطلاب ويحافظ على استمرارية التعليم الرسمي.

    المصدر: موقع المنار

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