الإثنين   
   09 11 2026   
   28 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 22:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    ‏الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي أحد مراسليها في ريف القنيطرة

      المصدر: وكالة سانا

      مواضيع ذات صلة

      توغل اسرائيلي بريف القنيطرة الشمالي في سوريا

      توغل اسرائيلي بريف القنيطرة الشمالي في سوريا

      جيش الاحتلال يضع لافتات تحذر الأهالي بريف القنيطرة في جنوب سوريا من التحرك في قافلة تضم أكثر من 3 مركبات

      جيش الاحتلال يضع لافتات تحذر الأهالي بريف القنيطرة في جنوب سوريا من التحرك في قافلة تضم أكثر من 3 مركبات

      قوات العدو تعتقل 3 أشخاص من ريف القنيطرة وتقصف أراضٍ زراعية في ريف دمشق

      قوات العدو تعتقل 3 أشخاص من ريف القنيطرة وتقصف أراضٍ زراعية في ريف دمشق