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    آخر المستجدات الميدانية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، ينقلها مراسلنا سامر حاج علي

    المصدر: موقع المنار

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