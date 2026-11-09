النائب الجمهوري توماس ماسي يدرج جريمة ميناب ضمن بنود اتهام وزير الحرب الأميركي

نشر النائب الجمهوري توماس ماسي، ممثل مجلس النواب الأميركي، عبر حسابه على منصة «إكس»، مشروع قانون يدعو إلى عزل وزير الحرب في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بيت هيغسيث.

وأعلن ماسي عزمه المضي قدماً في إجراءات عزل هيغسيث، ناشراً نصّ بنود الاتهام الثمانية الموجّهة إليه، وهي:

شنّ حرب على إيران من دون تفويض من الكونغرس. تجاهل أمر الكونغرس بسحب القوات الأميركية. مواصلة الحرب بعد انقضاء المهلة القانونية البالغة 60 يوماً. إضعاف القوانين التي تحمي المدنيين ومهاجمة مدرسة ميناب. تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في البحر. استخدام صلاحيات البنتاغون لتهديد أحد أعضاء مجلس الشيوخ ومعاقبته. اختطاف رئيس فنزويلا. شنّ حرب على اليمن من دون تفويض من الكونغرس.

بدوره قلل ​وزير الحرب الأمريكي ‌بيت هيغسيث اليوم الاثنين من ​أهمية مخاطر ​مساعي عزله، وقال إنه مستعد ⁠للدفاع عن ​سجله في وزارة ​الحرب الأمريكية (البنتاغون).

وقال، ردا على سؤال عما ​إذا كان ​يحظى بدعم جمهوري كاف ‌لرفض ⁠بنود المساءلة “نحن لسنا قلقين بشأن ذلك”.

المصدر: اكس