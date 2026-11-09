موقع والاه العبري – أمير بوخبوط: “إسرائيل” تتوقع أن الإيرانيين لن يُسرعوا في توقيع اتفاق وسيواصلون التمسك بموقفهم المتشدد في المفاوضات ما سيؤدي إلى “إضاعة الوقت”