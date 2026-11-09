اليابان | زلزال بقوة 5.7 درجات يهز وسط البلاد ويصيب العشرات

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 5.7 درجات وسط اليابان، ما أسفر عن إصابة العشرات وتحطم نوافذ وتعطيل خدمات القطارات، وفق ما أفادت به السلطات ووسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع في محافظة شيزوكا غرب طوكيو، ولم يصدر أي تحذير من موجات تسونامي.

وأكدت السلطات عدم وقوع وفيات، غير أن الزلزال حطم واجهات المتاجر الزجاجية وأسقط البضائع من الأرفف وتسبب في اضطراب حركة النقل في أنحاء من البلاد.

وقال مسؤول في هيئة الطوارئ بمحافظة آيتشي، إن السلطات تلقت 16 بلاغًا عن إصابات معظمها طفيفة، فيما أعلنت سلطات محافظة شيزوكا المجاورة أن ثلاث نساء على الأقل طلبن الرعاية الطبية الطارئة، بينهن امرأة في التسعينيات من عمرها أصيبت في كتفها بعد سقوطها من سريرها أثناء الاهتزاز.

وأفادت صحيفة تشونيتشي شيمبون المحلية وقناة توكاي تلفزيون كل على حدة بإصابة 24 شخصًا على الأقل في المنطقتين.

وفي مدينة تويوهاشي بمحافظة آيتشي، وُجدت نوافذ صالة لبيع السيارات محطمة بعد الزلزال، فيما أفاد متجر كتب كبير في مدينة تويوتا بالمنطقة نفسها بسقوط بضائعه من الأرفف.

وأجبر الزلزال على تأخيرات وتعليق مؤقت لخدمات القطارات الإقليمية، بما في ذلك قطارات الشينكانسن فائقة السرعة.

وامتدت الاهتزازات غربًا حتى أوساكا، حيث نُقل أحد المقيمين الأجانب إلى المستشفى بعد سقوطه من شقة في الطابق الثاني عندما فاجأه الاهتزاز، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

المصدر: وكالة يونيوز