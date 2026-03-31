ارتفاع أسعار النفط الأميركي وبرنت بسبب الحرب على إيران



ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أنّ أسعار النفط ارتفعت في بداية التداولات في آسيا بعد أن أعلنت سلطات دبي أنها تعمل على إخماد حريق اندلع في ناقلة نفط كويتية استهدفتها طائرة مسيّرة، منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء.



وأفادت وكالة “رويترز”، فجر الثلاثاء، عن ارتفاع “العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أكثر من 3 دولارات لتسجّل 105.91 دولارات للبرميل”.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 2%، لتسجّل 115.04 دولاراً للبرميل بسبب تزايد مخاوف الإمدادات، وفق الوكالة.



وواصلت أسعار النفط الارتفاع، الاثنين، مع اتجاه خام “برنت” صوب تحقيق ارتفاع شهري قياسي، بعد أن شنّ اليمن أول هجماته على “إسرائيل”، في ظلّ استمرار وتوسّع الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.



ويأتي ذلك وسط إغلاق مضيق هرمز نتيجة العدوان الأميركي-الإسرائيلي المتواصل على إيران، إضافة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، التي تهدّد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية، ونيّاته في الاستيلاء على النفط الإيراني.

المصدر: الميادين