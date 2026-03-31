الثلاثاء   
   31 03 2026   
   11 شوال 1447   
   بيروت 09:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    ارتفاع أسعار النفط الأميركي وبرنت بسبب الحرب على إيران


      ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أنّ أسعار النفط ارتفعت في بداية التداولات في آسيا بعد أن أعلنت سلطات دبي أنها تعمل على إخماد حريق اندلع في ناقلة نفط كويتية استهدفتها طائرة مسيّرة، منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء.


      وأفادت وكالة “رويترز”، فجر الثلاثاء، عن ارتفاع “العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أكثر من 3 دولارات لتسجّل 105.91 دولارات للبرميل”.


      وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 2%، لتسجّل 115.04 دولاراً للبرميل بسبب تزايد مخاوف الإمدادات، وفق الوكالة.


      وواصلت أسعار النفط الارتفاع، الاثنين، مع اتجاه خام “برنت” صوب تحقيق ارتفاع شهري قياسي، بعد أن شنّ اليمن أول هجماته على “إسرائيل”، في ظلّ استمرار وتوسّع الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.


      ويأتي ذلك وسط إغلاق مضيق هرمز نتيجة العدوان الأميركي-الإسرائيلي المتواصل على إيران، إضافة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، التي تهدّد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية، ونيّاته في الاستيلاء على النفط الإيراني.

      المصدر: الميادين

      سعر برنت يتجاوز الـ 115 دولارا للبرميل

      قاليباف: أغرقوا السوق بأخبار كاذبة ومُزيّفة في محاولة لخفض أسعار الطاقة

      ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم المستثمرين فرص التهدئة في الشرق الأوسط