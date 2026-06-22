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   7 محرم 1448   
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    اقتصاد

    النفط يتراجع بعد انتهاء المحادثات بين أمريكا وإيران في سويسرا

      تراجعت أسعار النفط الاثنين بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إذ أعلنت طهران أنها حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، مما خفف من ‌المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.


      وانخفض خام برنت 1.53 دولار، أو 1.90 بالمئة إلى 79.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش.
      وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى 82.30 دولار في بداية التداول، مدفوعة ببداية متوترة للمحادثات مع تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العدوان على إيران وإعلان طهران أنها أغلقت مضيق هرمز مرة أخرى.


      وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.53 دولار للبرميل، بانخفاض سبعة سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم الاثنين.


      وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر آب/ أغسطس 55 سنتا ليصل إلى 75.30 دولار للبرميل. ولم يتم التسوية في السوق الأمريكية يوم الجمعة بسبب عطلة رسمية.


      وانخفضت أسعار النفط بأكثر من ثمانية بالمئة الأسبوع الماضي على أمل زيادة المعروض من خلال الإفراج عن الشحنات العالقة في الخليج، ورفع العقوبات الأمريكية المحتمل على النفط الإيراني كجزء من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

      المصدر: رويترز

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