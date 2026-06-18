انخفاض أسعار النفط بعد توقيع واشنطن وطهران مذكرة إنهاء الحرب



تراجعت أسعار النفط اليوم بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لوقف الحرب، تشمل فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات عن النفط الإيراني.



وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر تموز/يوليو المقبل بنسبة 3.05% إلى 74.45 دولار للبرميل.



فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر اب/أغسطس المقبل بنسبة 2.65% إلى 77.44 دولار للبرميل.



وتنص مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا على فترة تفاوض مدتها 60 يوما ستسمح خلالها إيران بالمرور دون رسوم عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحن النفط والغاز. وينص الاتفاق على إعادة حركة المرور عبر المضيق إلى طاقتها الكاملة في غضون 30 يوما.



ويتوخى المحللون الحذر بشأن مدى انخفاض أسعار النفط في المدى القريب، إذ من الممكن أن يظل المعروض محدودا حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز.

المصدر: رويترز