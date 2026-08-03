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   19 صفر 1448   
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    اقتصاد

    النفط يهوي عقب إعلان ترامب عن مفاوضات مرتقبة مع إيران


      تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، فجر الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مرتقبة مع إيران اليوم، بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.


      ووفقا لبيانات التداول الصادرة عند الساعة 01:02 بتوقيت موسكو، أظهرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر تشرين الاول /أكتوبر تراجعا حادا بنسبة 8.28% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، ليصل سعر البرميل إلى 82.66 دولارا.


      ولحقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ايلول/سبتمبر بموجة التراجع، بنسبة 5.85% ليصل سعر البرميل إلى 79.72 دولارا.


      وكان الرئيس ترامب، قد زعم أن هناك اتفاقا مع إيران بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن برنامجها النووي.


      وأضاف في تصريحات من على متن طائرته الرئاسية: “نتحدث معهم بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء الاثنين”.

      المصدر: روسيا اليوم

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