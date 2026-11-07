المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: تكنولوجيتنا الجوية تفوقت على تكنولوجيا العدو

قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في ايران العميد حسين محبي “حققت قوة الجوفضاء في حرس الثورة الاسلامية انقلاباً تاريخياً حيث انتقلنا من خلاله من مستورد للأسلحة العسكرية إلى مُصدّر لها وتفوقت تكنولوجيتنا الجوية على تكنولوجيا العدو الجوية”.

واضاف محبي السبت “على سبيل المثال، تُنسخ طائرتنا المسيّرة «شاهد 136» اليوم في معظم دول العالم، حتى في أمريكا، وتُنتج وتُستخدم تحت مسميات أخرى”، وتابع “صدّر قوة الجوفضاء في حرس الثورة اليوم منتجاتها إلى عدد كبير من دول العالم، مثل صاروخ «أرمان»، والطائرة المسيّرة «358»، ومنظومة الدفاع الجوي «سوم خرداد»”.

وقال محبي “استطعنا من خلال منح الصواريخ الأولوية، الصمود في مواجهة معدات العدو”، واضاف “خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، أنزلنا 7 طائرات مسيّرة استطلاعية من طراز MQM-170 سليمة إلى الأرض وهذا ليس سوى دليل على تفوق تكنولوجيتنا على تكنولوجيا العدو”، وتابع “استطاعت قوة الجوفضاء في حرس الثورة، بعد حرب الأيام الاثني عشر، استهداف 260 طائرة تابعة للعدو”.

المصدر: موقع المنار