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    مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا غير مأهول بقذيفتين في أطراف بلدة عيتا الجبل جنوب لبنان ما أدى إلى اندلاع النيران بداخله

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