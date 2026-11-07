ملخص الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان..

أفاد مراسل قناة المنار بملخص الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان حتى التاسعة من صباح اليوم السبت.

أولاً: القصف المدفعي المعادي:

قصف مدفعي استهدف بلدة النبطية الفوقا. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي حاريص وحداثا. قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة برعشيت. قصف مدفعي استهدف المنصوري ووادي زبقين. استهداف منزل غير مأهول بقذائف مباشرة عند أطراف بلدة عيتا الجبل، ما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.

ثانياً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة:

تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة ميس الجبل. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة شبعا.

ثالثاً: التفجيرات:

تفجير نفذه العدو في بلدة القنطرة.

المصدر: موقع المنار