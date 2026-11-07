ملخص الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان..

أفاد مراسل قناة المنار بملخص الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان حتى التاسعة من صباح اليوم السبت.
أولاً: القصف المدفعي المعادي:
- قصف مدفعي استهدف بلدة النبطية الفوقا.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي حاريص وحداثا.
- قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة برعشيت.
- قصف مدفعي استهدف المنصوري ووادي زبقين.
- استهداف منزل غير مأهول بقذائف مباشرة عند أطراف بلدة عيتا الجبل، ما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.
ثانياً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة:
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة ميس الجبل.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة شبعا.
ثالثاً: التفجيرات:
- تفجير نفذه العدو في بلدة القنطرة.
المصدر: موقع المنار