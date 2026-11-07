«الفاو»: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر رغم ارتفاعها 5.9 % سنوياً



تراجعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، مع انخفاض أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم، متأثرة بضعف الطلب على الواردات، وفق ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”.



وقالت المنظمة إنّ متوسط مؤشّرها لأسعار الغذاء، الذي يرصد التغيّرات الشهرية في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، بلغ 133.9 نقطة في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة مع 135.6 نقطة في أيلول/سبتمبر، وفق القراءة المعدّلة.



ورغم التراجع الشهري، سجّل المؤشّر ارتفاعاً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ظلّ أقل بنسبة 16.4% من ذروته المسجّلة في آذار/مارس 2022.



وانخفض مؤشّر “الفاو” لأسعار الحبوب بنسبة 4.5% على أساس شهري، وبنسبة 12.6% مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بتراجع أسعار القمح والذرة.



وأرجعت المنظمة انخفاض أسعار القمح إلى ضعف الطلب على الاستيراد وتحسّن توقّعات الإنتاج، ولا سيما في الأرجنتين، إلى جانب توقّعات تخفيف القيود المفروضة على تدفّق الصادرات عبر البحر الأسود.



وأوضحت “الفاو” أنّ استمرار الاضطرابات اللوجستية في منطقة البحر الأسود حدّ من تراجع الأسعار، رغم الضغوط النزولية الناجمة عن توقّعات تحسّن حركة الصادرات.



كما تراجعت أسعار الذرة بعدما سجّلت في أيلول/سبتمبر أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، وذلك مع بدء موسم الحصاد في الولايات المتحدة، وتوقّعات وفرة الإمدادات في أميركا الجنوبية، وتجدّد الآمال بتخفيف التوترات في منطقة البحر الأسود.



كذلك، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.3%، مع تعويض الزيادة في أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس الانخفاض المسجّل في أسعار زيت بذور اللفت.



وسجّلت أسعار السكر ارتفاعاً بنسبة 6.6%، مواصلة صعودها للشهر الرابع على التوالي، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، بعدما تسبّبت الأمطار في تعطيل عمليات الحصاد في البرازيل.



وبذلك، أصبحت أسعار السكر أعلى بنسبة 28.8% مقارنة بمستوياتها المسجّلة قبل عام.

المصدر: الشرق الاوسط