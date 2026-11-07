ترامب يلمح إلى إقالات بعد خسارة الجمهوريين

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إجراء تعديلات في حكومته بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونغرس.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة CBS: “أحب حكومتي، وأعتقد أنهم جيدون. لكنني سأجري بعض التغييرات”.

يذكر أن شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية أفادت بأن الرئيس ترامب يستطلع آراء مستشاريه بشأن إقالة وزير الحرب هيغسيث، عقب الهزيمة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات الكونغرس.

وجرت الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر واختار الأمريكيون خلالها أعضاء مجلس النواب الـ435 كافة و35 عضوا في مجلس الشيوخ.

وهنأ ترامب الديمقراطيين بفوزهم، وقال إن الجمهوريين كانوا سيحققون نتائج أفضل بكثير لو شارك هو شخصيا في الانتخابات.

المصدر: روسيا اليوم