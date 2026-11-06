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   26 جمادى الأولى 1448   
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    عربي وإقليمي

    ‏وزارة الصحة الإيرانية‌ تنفي ادعاءات صحيفة “تايمز”

      ‏نفى مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، صحة المزاعم التي نشرتها صحيفة “تايمز” البريطانية، مؤكداً عدم إجراء أي مسؤول في الوزارة مقابلة مع الصحيفة، وأن الاقتباس المنسوب للوزارة كاذب تماماً.

      وقال في منشور له: «إن النظام الصحي على أهبة الاستعداد لمختلف السيناريوهات وتهديدات العـدو الذي لا يرحم حتى الأطفال. ومع ذلك، فإن إعلان حالة الحرب ليس من اختصاص وزارة الصحة، ونشر الأخبار غير المؤكدة في ظل هذه الظروف يعد تصرفاً غير مسؤول».

      ‏وكانت صحيفة “تايمز” قد زعمت في تقرير لها، نقلًا عما وصفتها بمصادر في وزارة الصحة، أن السلطات الإيرانية تقوم بتوزيع حبوب اليود في التجمعات السكنية الواقعة ضمن نطاق يتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات من المنشآت النووية الحساسة.

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