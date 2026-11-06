السبت   
   07 11 2026   
   26 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 00:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري الإيراني يوجه رداً لاذعاً لقائد القيادة المركزية الأمريكية

      وجه المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي انتقاداً لاذعاً وتهكمياً لقائد القيادة المركزية الأمريكية في الجيش الاميركي “براد كوبر”، على خلفية تدمير الطائرات المسيرة الأمريكية.
      وكتب منشورا رداً على تسجيل “كوبر” لبودكاست في الوقت الذي تسقط فيه الطائرات المسيرة الأمريكية باهظة الثمن واحدة تلو الأخرى في مضيق هرمز جاء فيه: “الأفضل لك أن تقول هكذا: في هذه الحلقة من بودكاست سنتكوم (القيادة المركزية الأمريكية)، سأشرح كيف حوّلنا طائراتنا المسيرة فائقة التطور التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات من طراز MQ-1 و MQ-9 إلى طائرات مسيرة انتحارية!”

      مواضيع ذات صلة

      متحدث وزارة الصحةفي حكومة صنعاء: 30 شهيداً و21 جريحاً نتيجة العدوان السعودي وتحشيداته خلال الـ24 ساعة الماضية

      متحدث وزارة الصحةفي حكومة صنعاء: 30 شهيداً و21 جريحاً نتيجة العدوان السعودي وتحشيداته خلال الـ24 ساعة الماضية

      ‏وزارة الصحة الإيرانية‌ تنفي ادعاءات صحيفة “تايمز”

      ‏وزارة الصحة الإيرانية‌ تنفي ادعاءات صحيفة “تايمز”

      قصف مدفعي على المنصوري ووادي زبقين

      قصف مدفعي على المنصوري ووادي زبقين