الحرس الثوري الإيراني يوجه رداً لاذعاً لقائد القيادة المركزية الأمريكية

وجه المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي انتقاداً لاذعاً وتهكمياً لقائد القيادة المركزية الأمريكية في الجيش الاميركي “براد كوبر”، على خلفية تدمير الطائرات المسيرة الأمريكية.

وكتب منشورا رداً على تسجيل “كوبر” لبودكاست في الوقت الذي تسقط فيه الطائرات المسيرة الأمريكية باهظة الثمن واحدة تلو الأخرى في مضيق هرمز جاء فيه: “الأفضل لك أن تقول هكذا: في هذه الحلقة من بودكاست سنتكوم (القيادة المركزية الأمريكية)، سأشرح كيف حوّلنا طائراتنا المسيرة فائقة التطور التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات من طراز MQ-1 و MQ-9 إلى طائرات مسيرة انتحارية!”