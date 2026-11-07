رئيس طاقم البيت الابيض ستيفن ميلر ينصح ترامب بإنهاء حرب إيران

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادر أن ستيفن ميلر الذي تولى منصب رئيس طاقم البيت الأبيض، نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب مع إيران.

ووفقا للمصادر، اقترح ميلر على ترامب إنهاء الحرب مع إيران في أثناء سعيه للحصول على المنصب، وهو موقف اعتبره بعض أنصار الرئيس الأمريكي بمثابة خيانة.

وكان ميلر، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس طاقم البيت الأبيض، قد عبّر علنا في مناسبات عديدة عن دعمه لسياسات ترامب تجاه إيران.

وكان أعلن ترامب يوم الجمعة تعيين ستيفن ميلر رئيسا لطاقم البيت الأبيض خلفا لسوزي وايلز اعتبارا من 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2026.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “يسعدني أن أعلن أن السيد ستيفن ميلر، نائب رئيس طاقم إدارة ترامب الحالي وأحد مستشاريَّ الأكثر ثقة، سيصبح رئيس الطاقم اعتبارا من الاثنين 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2026”.

ويأتي هذا التعيين في توقيت حساس للغاية، فقد أعلن ترامب عن هذا القرار بعد ثلاثة أيام فقط من الهزيمة الساحقة للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية. ويعتقد المراقبون الخارجيون أن ترامب يرفع شخصية متشددة للغاية في ملف الهجرة إلى أعلى منصب إداري، مما يشير إلى أنه يعتزم مواصلة سياساته المتعلقة بالهجرة في الفترة المتبقية من ولايته.

المصدر: روسيا اليوم