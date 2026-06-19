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    اقتصاد

    النفط يجدد صعوده.. وخام “برنت” يتجاوز 80 دولارا للبرميل


      عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا متجاوزة حاجز 80 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم اليقين الجديدة تجاه التسوية في الشرق الأوسط.


      وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر تموز/يوليو المقبل بنسبة 1.55% إلى 77.79 دولار للبرميل.


      فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر اب/أغسطس المقبل بنسبة 0.65% إلى 80.37 دولار للبرميل.


      وألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عشية التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، إقلاع طائرته لحضور الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة في سويسرا. وأرجع البيت الأبيض هذا القرار إلى “اللوجستيات المعقدة وغير المتوقعة” للمفاوضات، معربا عن أمله في الإسراع بتوقيع الاتفاق.


      غير أن موقع “أكسيوس” كشف أن السبب الحقيقي وراء إلغاء فانس للسفر يعود إلى موقف إيران، حيث أكدت طهران استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لبنود المذكرة المتفق عليها.

      المصدر: روسيا اليوم

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