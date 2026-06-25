زلزال بقوة 7.2 درجة يهز شمال شرقي اليابان

أفادت وكالة “كيودو” بأن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في اليابان نتيجة تداعيات زلزال بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت وكالة “كيودو” أن الإصابات سجلت في محافظتي إيواته وأوموري، مشيرة إلى أن جميع المصابين تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة السقوط أثناء وقوع الزلزال.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال في المحيط الهادئ شرقي محافظة إيواته وعلى عمق 50 كيلومترا، فيما رفعت الهيئة تقديرها الأولي لقوة الزلزال من 6.9 إلى 7.2 درجة.

وأصدرت السلطات تحذيرا من خطر حدوث موجات تسونامي عقب الهزة الأرضية، قبل أن تلغيه بعد دقائق، كما دعت السكان إلى مواصلة توخي الحذر، محذرة من احتمال وقوع هزات ارتدادية قوية خلال الأسبوع المقبل.

وفي أعقاب الزلزال، باشر مقر طوارئ خاص لدى مكتب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالهزة وتداعياتها.

ولم تسجل السلطات أي حوادث غير اعتيادية في المنشآت النووية، بما في ذلك محطة فوكوشيما-1، كما تسبب الزلزال في اضطرابات بحركة السكك الحديدية، حيث تم تعليق سير قطارات “شينكانسن” فائقة السرعة على عدد من المسارات في شمال شرقي البلاد.

المصدر: وكالة تاس الروسية