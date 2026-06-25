زلزال قوي يضرب فنزويلا وتحذير من موجات التسونامي

ضرب زلزال قوي مناطق شمال فنزويلا مساء الأربعاء، وفي أعقابه صدر تحذير من موجات التسونامي في المنطقة.

ووقع الزلزال عند الساعة 18:04 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي على بعد 56 كلم عن مدينة فالينسيا في شمال فنزويلا، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.6 مليون نسمة.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجات بمقياس ريختر، فيما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 7.1 درجات.

وتختلف تقديرات عمق بؤرة الزلزال، حيث قال المركز الأوروبي المتوسطي إنها كانت عند 35 كلم، فيما اعتبرت الهيئة الأمريكية أنها كانت بعمق 13 كلم.

ونشر مركز الإنذار المبكر الأمريكي الخاص بالتسونامي في منطقة المحيط الهادئ تحذير بشأن موجات التسونامي التي قد تضرب سواحل فنزويلا وجزر بونير وكوراساو وأروبا في البحر الكاريبي التابعة لهولندا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الخبراء ما زالوا مستمرين في العمل على تقييم الأوضاع في المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم